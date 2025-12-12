<p>Gemeindeplan für Raum und Landschaft - Abänderung des Art. 36 der Durchführungsbestimmungen betreffend die Zone für übergemeindliche Einrichtungen "Sciaré" in St. Kassian - Ergänzung.<\/p><p>Alle Dokumente finden Sie hier: <a href="https:\/\/www.comune.badia.bz.it\/de\/Neuigkeiten\/Bekanntmachungen\/Amtstafel"><strong>Digitale Amtstafel<\/strong><\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.abtei.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220509757&detailonr=225777502-2147">zum Artikel der Gemeinde<\/a>