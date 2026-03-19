<p><strong><em>Wiedergewinnungszone "Verda" in Stern - Annahme einer Abänderung des Durchführungsplanes - Abänderung der Baurechtsfläche auf Baulos 1<\/em><\/strong><\/p><p>Alle Dokumente finden Sie hier: <a href="https:\/\/www.comune.badia.bz.it\/de\/Neuigkeiten\/Bekanntmachungen\/Amtstafel"><strong>Digitale Amtstafel<\/strong><\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.abtei.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220509757&detailonr=225790572-2147">zum Artikel der Gemeinde<\/a>