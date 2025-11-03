<p>„Es wird mitgeteilt, dass die Gemeinde heute begonnen hat die Begünstigten über die Berechtigung für den Erhalt der sog. „Carta dedicata a te“ (= „Für Sie bestimmte Karte“) zu informieren, und dass außerdem ab heute, für einen Zeitraum von wenigstens 30 Tagen, und jedenfalls bis zur Frist für die erste Zahlung (16.12.2025), gemäß Art. 7 Abs. 4 des Ministerialdekrets vom 30. Juli 2025, die Liste der Begünstigten der Karte hier veröffentlicht ist: <a href="https:\/\/www.gemeinde.abtei.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225771762-2147&sprache=1"><strong><em>FÜR SIE BESTIMMTE KARTE<\/em><\/strong><\/a><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.abtei.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1518482&mode=T&width=600&height=169&t=1762189832" class="fr-dib width73" alt="carta dedicata a te" title=""><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.abtei.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220509757&detailonr=225771756-2147">zum Artikel der Gemeinde<\/a>