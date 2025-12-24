<p><strong>Das Glasfasernetz der Fraktionen Abtei und St. Kassian ist mit Datum 01.01.2026 an die inhouse Gesellschaft der Provinz Bozen Infranet AG übertragen worden<\/strong>, welche bereits Besitzerin und Betreiberin des Glasfasernetzes der Fraktion Stern ist.<\/p><p>Dieser Übergang war notwendig, da die Gemeinde laut Gesetz nicht Besitzerin oder Betreiberin einer öffentlichen Telekommunikationsinfrastruktur sein darf.<\/p><p><strong>Ab diesem Datum wird man für Gelegenheiten, welche das Glasfasernetz betreffen, die Gesellschaft Infranet AG kontaktieren müssen.<\/strong><\/p><p>Nähere Informationen und Kontakte unter <a href="https:\/\/www.infranet.bz.it">www.infranet.bz.it<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.abtei.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220509757&detailonr=225778994-2147">zum Artikel der Gemeinde<\/a>