<p>Die Gemeindeverwaltung von Abtei lädt die Bevölkerung zu einem Informationsabend ein, der am <strong>Donnerstag, den 27. November 2025, um 20.00 Uhr<\/strong> im <strong>Multifunktionshaus Jan Batista Rinna<\/strong> in St. Kassian stattfindet.<\/p><p>Gemeinsam <strong>mit Architekt Moroder<\/strong> werden mögliche Lösungen zur <strong>Verbesserung der Verkehrssituation und der Mobilität<\/strong> <strong>in St. Kassian<\/strong> vorgestellt.<br>Zudem besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und weitere Auskünfte zu erhalten.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.abtei.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1521635&mode=T&width=498&height=480&t=1763973678" class="fr-dib width35" alt="mobilitá" title=""><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.abtei.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220509757&detailonr=225775223-2147">zum Artikel der Gemeinde<\/a>