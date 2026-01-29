<p>Die App dient der Überwachung der Zeckenaktivität in <strong>Ost-, Nord - und Südtirol und der Provinz Belluno<\/strong>. Jäger und Hundebesitzer melden über die App Zeckenfunde an Wild und Hunden sowie am Menschen selbst. Ziel ist es, langfristige Daten für Forschung, Vorhersagen und die Erkennung neuer Zeckenarten zu sammeln.<\/p><p><em><strong>Die App ist kostenlos, werbefrei und anonym.<\/strong><\/em><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.abtei.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1529049&t=1769683156" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">FLYER<\/a><\/p><p>Weitere Infos: <a href="http:\/\/www.zeckencheck.at">www.zeckencheck.at<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.abtei.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220509757&detailonr=225783119-2147">zum Artikel der Gemeinde<\/a>