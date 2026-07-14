<p style="text-align: left;"><strong>Ab sofort bietet der Dienst für Abhängigkeiten des Sanitätsbetriebes Bruneck in Zusammenarbeit mit dem Sozialsprengel Gadertal und dem Jugenddienst Gadertal eine neue WALK-IN-SPRECHSTUNDE an. Das Angebot richtet sich an Jugendliche, Erwachsene, Angehörige, Vereine sowie Fachpersonen und ermöglicht eine unkomplizierte Beratung zu Fragen rund um Alkohol, Nikotin, Drogen, Glücksspiel, Gaming, soziale Medien, Kaufsucht und andere Konsum- und Verhaltensformen.<\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.abtei.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220509757&detailonr=225812657-2147">zum Artikel der Gemeinde<\/a>