<p class="align_center">Der Funktionär der Fa. ICA GmbH (Konzessionär für den Feststellungs.- und Einzugsdienst der Gemeindewerbesteuer in der Gemeinde Abtei), Herr Mario Giovanni, wird am<\/p><p class="align_center"><strong>Dienstag, 24.03.2026<\/strong><\/p><p class="align_center"><strong>von 9:00 bis 12:00 Uhr<\/strong><\/p><p class="align_center">im Gemeindehaus von Abtei für Problematiken und Fragen bezüglich der Werbesteuer zur Verfügung stehen.<\/p><p class="align_center"><br><\/p><p data-element="page-name"><a href="https:\/\/www.gemeinde.abtei.bz.it\/system\/web\/news.aspx?detailonr=225439151-2147&sprache=1" target="_self"><strong><em>Vermögensgebühr für Werbemaßnahmen<\/em><\/strong><\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.abtei.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220509757&detailonr=221638253-2147">zum Artikel der Gemeinde<\/a>