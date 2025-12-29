<h3>Hiermit wird mitgeteilt, dass verschiedene Beschlüsse des Gemeinderats genehmigt wurden (alle im <a href="https:\/\/www.gemeinde.abtei.bz.it\/system\/web\/news.aspx?detailonr=225439266-2147&sprache=1"><strong><em>Online-Amtsblatt<\/em><\/strong><\/a> einsehbar).<\/h3><p><br><\/p><p><strong>- Beschluss Nr. 311 vom 23.12.2025 <\/strong>- Annahme des Durchführungsplanes "Nagler Holzbau" im Mischgebiet M1 in Pedraces<\/p><p><strong>- Beschluss Nr. 312 vom 23.12.2025<\/strong> - Erweiterungszone "Para" in Abtei - Abänderung des Durchführungsplanes - Baueinheit C2 - Abänderung der unterirdischen Baurechtsfläche<\/p><p><strong>- Beschluss Nr. 313 vom 23.12.2025 <\/strong>- Erweiterungszone "Tamá" in Stern - Abänderung des Durchführungsplanes - Baueinheit A2 - Abänderung der unterirdischen Baurechtsfläche<\/p><p><strong>- Beschluss Nr. 314 vom 23.12.2025 <\/strong>- Gewerbegebiet Stern I in Stern - Abänderung des Durchführungsplanes - Baueinheit G2 - Abänderung der Baurechtsfläche<\/p><p><strong>- Beschluss Nr. 315 vom 23.12.2025<\/strong> - Wiedergewinnungszone A2 "Soplá" in St. Kassian - Abänderung des Durchführungsplanes - Eingriffseinheit 12 - öffentlicher Parkplatz auf Bp. 588 K.G. Abtei<\/p><p><strong>- Beschluss Nr. 316 vom 23.12.2025<\/strong> - Erweiterungszone "Jonoreis" in Abtei- Abänderung des Durchführungsplanes - Baueinheit C - Vorsehung des Energiebonus<\/p><p><strong>- Beschluss Nr. 317 vom 23.12.2025 <\/strong>- Erweiterungszone "San Linert" in Abtei- Abänderung des Durchführungsplanes - Baueinheit K - Vorsehung des Energiebonus<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.abtei.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220509757&detailonr=225779142-2147">zum Artikel der Gemeinde<\/a>