<p><strong>Am 21. November um 19.30 Uhr<\/strong> findet in der <strong>Feuerwehrhalle von St. Martin in Thurn<\/strong> ein Informationsabend zum Thema <strong>praktische Hilfen für den Alltag bei Demenzerkrankungen<\/strong> statt. Die Referentin des Abends ist <strong>Elisabeth Hofer<\/strong>, mobile Ergotherapeutin. Sie wird eine Einführung in die Krankheit bieten, die Probleme des täglichen Lebens aufzeigen und erklären, wie sich das Leben der Betroffenen und ihrer Familien verändert. Die Teilnehmer erhalten praxisnahe Tipps zu alltäglichen Aktivitäten und Pflege sowie einen umfassenden Überblick über bestehende Hilfsangebote und Unterstützungsdienste. Ziel des Abends ist es, die Fähigkeiten von Menschen mit Demenz so lang als möglich zu erhalten und ihre Lebensqualität zu steigern. Zudem werden Möglichkeiten vorgestellt, wie Angehörige entlastet werden können.<\/p><p>Dieser Abend richtet sich an <strong>Familienangehörige, Betreuer und alle Interessierten<\/strong>, die mehr über den Umgang mit Demenz erfahren möchten. Die <strong>Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich<\/strong>. Nutzen Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen und sich mit anderen auszutauschen.<\/p><p>Organisation: Anlaufstelle für Pflege und Betreuung des Gesundheits- und Sozialsprengel Gadertals.<\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.abtei.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1519462&mode=T&width=640&height=428&t=1762772931" class="fr-dib width66" alt="BGP" title=""><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.abtei.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=220509757&detailonr=225772966-2147">zum Artikel der Gemeinde<\/a>