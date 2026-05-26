<p>Mit dem Zukunftsprozess „Ahrntal 2035“ arbeitet die Gemeinde daran, ihre Entwicklung langfristig attraktiv, lebenswert und nachhaltig zu gestalten. Die Ergebnisse einer umfassenden Bürgerbefragung bilden dabei eine wichtige Grundlage für die nächsten Schritte und werden nun erstmals vorgestellt. Zur gemeinsamen Diskussion und Information lädt der Bürgermeister zur Bürgerversammlung am 28. Mai 2026 in St. Johann ein.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/ahrntal.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218514979&detailonr=225805109-429">zum Artikel der Gemeinde<\/a>