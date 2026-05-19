<p>Ende Mai 2026 erhalten die BürgerInnen die Vorausberechnung der Gemeindeimmobiliensteuer (GIS) 2026 mit den geltenden Bestimmungen und den berechneten Beträgen. Die Zahlung des Akontos ist bis spätestens 16. Juni 2026 mittels beiliegendem Formular F24 bei Banken, der Post oder über Homebanking möglich.<\/p><p><br><\/p><p>BürgerInnen ohne Steuerschuld erhalten keine Mitteilung. Sollte trotz bestehender Steuerschuld bis zum 10. Juni 2026 kein Schreiben eingelangt sein, wenden Sie sich bitte an das Steueramt.<\/p><p><br><\/p>