<p>Wer sein Zuhause energetisch verbessern möchte, erhält mit dem Pilotprojekt „SÜDTIROL SANIERT“ kostenlose und unabhängige Unterstützung. Die Energieberatung hilft dabei, den eigenen Energieverbrauch zu verstehen, Einsparpotenziale zu erkennen und geeignete Sanierungs- oder Heizsystemmaßnahmen zu planen. Ab April wird das Angebot zusätzlich durch Vor-Ort-Beratungen direkt am Gebäude erweitert.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/ahrntal.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218514979&detailonr=225792370-429">zum Artikel der Gemeinde<\/a>