<p>Der Südtiroler Sanitätsbetrieb hat auf Basis eines Pilotprojekts ein Konzept für familienzentrierte Pflege entwickelt und in fast allen Gesundheitssprengeln umgesetzt, um pflegebedürftige Personen und deren Angehörige besser zu unterstützen. Der Gesundheitssprengel Tauferer\/Ahrntal beginnt die präventiven Hausbesuche für über 75-Jährige im Februar 2026.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/ahrntal.gem2go.page\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218514979&detailonr=225779279-429">zum Artikel der Gemeinde<\/a>