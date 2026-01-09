<p>30 Tage ohne Alkohol - Starte im Jänner. Info \/ Benefits: <a href="https:\/\/www.coolcomma0.com" title="externer Link coolchallanege">www.coolcomma0.com<\/a><\/p>\n\n<p>\n\t<a href="https:\/\/www.coolcomma0.com" title="#coolchallenge"><img src="https:\/\/newspool.gem2go.page\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=917229&mode=T&width=800&height=600&t=1736249301" class="fr-fil fr-dib width80" alt="#coolchallenge"><\/a><\/p>\n<br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.aldein.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219547917&detailonr=225780426-600">zum Artikel der Gemeinde<\/a>