<p>Wie soll die Wohnzukunft in Aldein aussehen? Welche Wünsche und Bedürfnisse gibt es rund um das Thema Wohnen? <\/p><p>Die Gemeinde Aldein führt gemeinsam mit dem Südtiroler Jugendring die Umfrage „Junges Wohnen“ durch. Ziel ist es, die Wohnsituation sowie die Vorstellungen und Herausforderungen der Bevölkerung besser kennenzulernen und wichtige Rückmeldungen für die zukünftige Entwicklung zu sammeln. <\/p><p>Besonders junge Menschen zwischen 16 und 35 Jahren sind eingeladen, an der Umfrage teilzunehmen. Aber auch alle anderen Bürgerinnen und Bürger sowie Personen, die einen Bezug zu Aldein haben, sind herzlich willkommen, ihre Meinung einzubringen. <\/p><p>Die Teilnahme ist freiwillig und anonym. <\/p><p>Mach mit und gestalte die Wohnzukunft in Aldein aktiv mit! <\/p><p><a href="https:\/\/forms.cloud.microsoft\/Pages\/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__kPhJGNUQVpSVzNLUlNTTUZDRDVBMFdBOEZBSlVDWS4u" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Hier geht's zum Fragebogen „Junges Wohnen“<\/a> <\/p><p>Gerne auch den Link weiterleiten und teilen – jede Teilnahme zählt! <\/p><p>Vielen Dank für deine Unterstützung! <\/p><p>Gemeinde Aldein <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.aldein.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219547917&detailonr=225832756-600">zum Artikel der Gemeinde<\/a>