<p>Es wird bekannt gegeben, dass vom 01.01.2026 bis zum 28.02.2026 der fünfte Aufruf zur Einreichung von Projektanträgen im Rahmen der folgenden Aktion offen ist:<\/p><p>5. Aufruf Aktion SRD07 - Investitionen in die sozioökonomische Entwicklung des ländlichen Raums<\/p><p>sowie der vierte Aufruf zur Einreichung von Projektanträgen im Rahmen der folgenden Aktionen:<\/p><p>4. Aufruf Aktion SRD09 - Nicht produktive Investitionen in ländlichen Gebieten<\/p><p>4. Aufruf Aktion SRE04 - Nicht landwirtschaftliche Start-ups<\/p>