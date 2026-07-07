<p><span data-olk-copy-source="MessageBody">Viele Bürgerinnen und Bürger stehen bei einer Sanierung vor ähnlichen Fragen: Wo beginne ich? Welche Maßnahmen sind sinnvoll? Welche Förderungen gibt es? Und welche Lösung passt wirklich zum eigenen Gebäude? Genau hier setzen die kostenlosen und vergünstigten Energie- und Sanierungsberatungen an.<\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.aldein.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219547917&detailonr=225811280-600">zum Artikel der Gemeinde<\/a>