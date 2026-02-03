<p>Das Projekt MONZEC sammelt seit 2024 mithilfe einer App Zeckenfunde auf Wildtieren, Haustieren und Menschen, um ihre Verbreitung in Süd‑ und Nordtirol besser zu verstehen. <\/p><p>Die Bevölkerung wird aufgerufen, Zeckenfunde kostenlos und anonym über die App zu melden, damit Risiken für Krankheiten wie FSME, Borreliose und andere Erreger frühzeitig erkannt werden können. <\/p><p>2026 wird das Projekt auf ganz Süd- und Nordtirol ausgeweitet und von Schulungen begleitet, deren Termine rechtzeitig bekannt gegeben werden<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.aldein.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219547917&detailonr=225783894-600">zum Artikel der Gemeinde<\/a>