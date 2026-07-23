<p>Die Gemeinde Algund verleiht 10 E-Bikes für den täglichen Weg zur Arbeit.<br>Bewerben Sie sich bis zum 23. August 2026!<\/p><p>Durch die Vergabe von E-Bikes an Pendler:innen sollen die Lebensqualität und Gesundheit der Nutzer:innen und der Anwohner:innen gesteigert werden. Ziel der Initiative eBike2Work ist es, jene Algunder:innen zu unterstützen, die bewusst für den Weg zur Arbeit vom Auto auf das Elektrofahrrad umsteigen wollen. <\/p><p>Die Aktion ist ein konkreter Schritt in Richtung Klima- und Umweltschutz. Der hausgemachte Verkehr in Algund wird reduziert und die Schadstoffbelastung reduziert. <\/p><h4>Teilnahmevoraussetzungen <\/h4><p>Die Interessenten müssen in Algund ansässig und volljährig sein, sowie ihren täglichen Arbeitsweg in und aus Algund bisher mit dem PKW zurückgelegt haben. <\/p><h4>Rangordnung <\/h4><p>Für die Vergabe wird eine Rangordnung nach folgenden Punkten erstellt:<\/p><ul><li>Entfernung und Höhenunterschied zum Arbeitsplatz<\/li><li>Anzahl der Fahrten<\/li><li>Kindertransport mit dem Fahrrad<\/li><li>Zugehörigkeit zu einem Mehrpersonenhaushalt<\/li><li>ISEE-Wert (Einkommens- und Vermögenswert)<\/li><\/ul><h4>Vorteile beim Umstieg<\/h4><p>Die Vorteile für die Pendler:innen, die aufs E-Bike umsteigen, um innerhalb der Gemeinde Algund oder von Algund ins Umland zur Arbeit zu fahren, sind viele. Wer mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt oder die Kinder zur Schule bringt, trägt nicht nur dazu bei, den Straßenverkehr und die CO2-Emissionen zu reduzieren.<br>Durch die regelmäßige Nutzung eines Fahrrads oder eines E-Bikes, wird das Immunsystem gestärkt und meistens auch Zeit gewonnen – Staus und Parkplatzsuche gehören der Vergangenheit an. Das gut ausgebaute und ständig verbesserte Radwegenetz in Algund trägt ebenfalls dazu bei, dass das Fahrrad dem Auto in puncto Schnelligkeit vielfach überlegen ist.<\/p><h4>Vergabe<\/h4><p>Die 10 Erstgereihten dürfen für 12 Monate, vom 19. September 2026 bis 17 September 2027, das zur Verfügung gestellte E-Bike gegen eine Instandhaltungsgebühr von € 200.- benutzen – für die Pendelstrecke zur Arbeit aber auch für täglichen Erledigungen und Ausflüge.<\/p><h3>Ansuchen \/ Bewerbung<\/h3><p>Pendler:innen die daran interessiert sind, können vom 24.07.2026 bis 23.08.2026 über ein Online-Formular um die Zuweisung eines der 10 E-Bikes ansuchen.<\/p><p>Bei Fragen wenden Sie sich an das Steueramt der Gemeinde, Frau Stefania Bernardi.<\/p><p>TIPP: schreiben Sie eine Mail an <a href="mailto:ebike2work@algund.eu" title="">ebike2work@algund.eu<\/a> und wir erinnern Sie, sobald die Ausschreibungen Ende Juli starten.<\/p><h4>Weitere Infos und Unterlagen<\/h4><ul><li><a href="https:\/\/forms.gle\/LZafkpczbbvmdNSb9">Online-Formular<\/a> (Der Link ist nur vom 24.07.2026 - 23.08.2026 aktiv)<\/li><li><a href="https:\/\/www.gemeinde.algund.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225799949-985&sprache=1">Leihvertrag<\/a> (PDF download)<\/li><li><a href="https:\/\/www.gemeinde.algund.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225799953-985&sprache=1">Reglement & FAQs<\/a> (PDF download)<\/li><li><a href="https:\/\/www.gemeinde.algund.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225799950-985&sprache=1">Informationen zum Datenschutz<\/a> (PDF download)<\/li><\/ul><h4>Logo<\/h4><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.algund.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1540027&mode=T&width=640&height=390&t=1776360684&crop=0_0_0_0" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Logo ebike2work"><\/p><p><br><\/p><h4>Termintabelle<\/h4><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.algund.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1540028&mode=T&width=640&height=480&t=1776360818&crop=0_0_0_0" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Termin Table Lagundo"><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.algund.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435335&detailonr=225796134-985">zum Artikel der Gemeinde<\/a>