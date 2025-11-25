<p>Ab sofort ist es möglich, die Parkgenehmigungen (Jahresabonnements) für das Jahr 2026 zu beantragen.<\/p><p>Für die verschiedenen Parkplätze gelten folgende Zugangsvoraussetzungen:<\/p><table class="width100"><thead><tr><th class="width33" style="width: 32.9113%;">Parkplatz \/ Zone<\/th><th class="width49" style="width: 48.9874%;">Zugangsvoraussetzungen für das Jahresabo<\/th><th class="width18">Jahresgebühr<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td data-label="Parkplatz \/ Zone" style="width: 32.9113%;">Ludwig-von-Comini-Straße und Laurinstraße<\/td><td data-label="Zugangsvoraussetzungen für das Jahresabo" style="width: 48.9874%;">Meldeamtlicher Wohnsitz in dieser Zone.<br>Pro Familie wird nur eine Genehmigung ausgestellt.<\/td><td data-label="Jahresgebühr">Euro 360,00<\/td><\/tr><tr><td data-label="Parkplatz \/ Zone" style="width: 32.9113%;">Mair-im-Korn-Straße, Rosengartenstraße und Stenizerweg<\/td><td data-label="Zugangsvoraussetzungen für das Jahresabo" style="width: 48.9874%;">Meldeamtlicher Wohnsitz in dieser Straße.<br>Pro Familie wird nur eine Genehmigung ausgestellt.<\/td><td data-label="Jahresgebühr">Euro 360,00<\/td><\/tr><tr><td data-label="Parkplatz \/ Zone" style="width: 32.9113%;">Kloster Maria Steinach, Etzenrichtstraße, Bahnhofsplatz<\/td><td data-label="Zugangsvoraussetzungen für das Jahresabo" style="width: 48.9874%;">Meldeamtlicher Wohnsitz in dieser Zone.<br>Pro Familie wird nur eine Genehmigung ausgestellt.<\/td><td data-label="Jahresgebühr">Euro 360,00<\/td><\/tr><tr><td data-label="Parkplatz \/ Zone" style="width: 32.9113%;">Tiefgarage Peter-Thalguter-Ost II (in der Josef-Weingartner-Straße)<\/td><td data-label="Zugangsvoraussetzungen für das Jahresabo" style="width: 48.9874%;">Pendler, Arbeiter, Anrainer bzw. Kunden der Geschäfte dieser Zone.<\/td><td data-label="Jahresgebühr">Euro 360,00<\/td><\/tr><tr><td style="width: 32.9113%;">Parkplatz Talstation Seilbahn Saring-Aschbach<\/td><td style="width: 48.9874%;">Jede\/r Interessierte.<\/td><td>Euro 360,00<\/td><\/tr><tr><td style="width: 32.9113%;">Parkplatz Vellau<\/td><td style="width: 48.9874%;">Meldeamtlicher Wohnsitz in dieser Zone.<br>Pro Familie wird nur eine Genehmigung ausgestellt.<\/td><td>Euro 360,00<\/td><\/tr><tr><td style="width: 32.9113%;">Parkplatz EX-<abbr data-glossar-onr="225353904-985">ANAS<\/abbr> in der Josef-Weingartner-Straße<\/td><td style="width: 48.9874%;">Meldeamtlicher Wohnsitz in dieser Zone.<br>Pro Familie wird nur eine Genehmigung ausgestellt.<\/td><td>Euro 540,00<\/td><\/tr><tr><td data-label="Parkplatz \/ Zone" style="width: 32.9113%;">Tiefgarage Zentrum (Kirchplatz)<\/td><td data-label="Zugangsvoraussetzungen für das Jahresabo" style="width: 48.9874%;">Jede\/r Interessierte.<\/td><td data-label="Jahresgebühr">Euro 720,00<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p>Des weiteren gelten folgende Regeln:<\/p><ul><li>Die Zuteilung der Parkgenehmigungen erfolgt aufgrund der eingelangten Gesuche. Sollten für einen Parkplatz mehr Gesuche einlangen, als Stellplätze zur Verfügung stehen, erfolgt die Zuteilung der Parkgenehmigungen über Losentscheid. Die betroffenen Antragsteller werden über Ort und Zeitpunkt des Losentscheides in Kenntnis gesetzt.<\/li><li>Die Einzahlung der Jahresgebühr muss über die Plattform pagoPA erfolgen. Den Zugangsberechtigten wird daher eine entsprechende Einzahlungsaufforderung übermittelt.<\/li><li>Die Ausstellung der Parkgenehmigung erfolgt erst nach Einzahlung der Jahresgebühr über pagoPA.<\/li><li>Gesuche, welche nach dem 15.12.2025 einlangen, werden bei einem eventuellen Losentscheid nicht berücksichtigt.<\/li><\/ul><p>Es wird darauf hingewiesen, dass die Parkgenehmigungen kein Anrecht auf die Verfügbarkeit einer freien Abstellfläche in der betreffenden Straße\/Zone darstellen.<\/p><p>Das Gesuchsformular ist unter nachfolgendem Link verfügbar:<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.algund.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435335&detailonr=225484831-985">zum Artikel der Gemeinde<\/a>