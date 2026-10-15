<p>Clean Street Day 2026 am Samstag, 24.10.2026 von 09:00 bis 11: Uhr.<\/p><p>Treffpunkt beim Algunder Rathaus.<\/p><p>Alle Vereine und freiwilligen Helferinnen und Helfer sind herzlich eingeladen, an dieser Initiative teilzunehmen.<\/p><p>Anschließend Umtrunk im Innenhof des Rathauses.<\/p><p>Die Gemeindeverwaltung freut sich auf zahlreiche Teilnahme, um gemeinsam unser Dorf sauber zu halten.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.algund.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435335&detailonr=225829846-985">zum Artikel der Gemeinde<\/a>