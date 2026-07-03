<p>Kaum ist eine Hitzewelle vorbei, kündigt sich oft schon die nächste an. Die zunehmend heißen Sommer zeigen deutlich, wie wichtig ein gut gedämmtes und energieeffizientes Gebäude nicht nur für den Winter, sondern auch für den sommerlichen Hitzeschutz ist. Wer jetzt über Sanierungsmaßnahmen nachdenkt, kann gleich doppelt profitieren: von einem angenehmeren Wohnklima in den heißen Monaten und von niedrigeren Heizkosten in der kalten Jahreszeit.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.algund.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435335&detailonr=225811075-985">zum Artikel der Gemeinde<\/a>