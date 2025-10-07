<p>Mit diesem Projekt leistet die als „KlimaGemeinde Light“ zertifizierte Gemeinde Algund einen aktiven Beitrag zur Erreichung der Klimaziele, zum Schutz der Umwelt, zur Verringerung der Schadstoffbelastung und zur Förderung von Gesundheit, Sicherheit und Lebensqualität. Gleichzeitig wird die nachhaltige, multimodale und aktive Mobilität gestärkt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.algund.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435335&detailonr=225767948-985">zum Artikel der Gemeinde<\/a>