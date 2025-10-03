<p>Am Samstag, den 4. Oktober 2025, wird die neue Kindertagesstätte in Forst, Brauhausstraße Nr.9, feierlich eingeweiht.<\/p><p>Die Gemeinde Algund, die Sozialgenossenschaft Casa Bimbo sowie alle Beteiligten laden herzlich zur offiziellen Einweihungsfeier um 10:00 Uhr ein.<\/p><p>Im Anschluss findet ab 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr ein Tag der offenen Tür statt.<\/p><p>Interessierte Bürgerinnen und Bürger, Eltern sowie Kinder sind eingeladen, die neuen Räumlichkeiten zu besichtigen, mit dem Betreuungsteam ins Gespräch zu kommen und sich über das pädagogische Konzept zu informieren.<\/p><p>Alle Interessierten sind herzlich willkommen.<\/p>