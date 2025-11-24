<p>Der Eislaufplatz bleibt von Samstag, 29.11.2025 bis Sonntag, 11.01.2026 geöffnet.<\/p><p>Die Öffnungszeiten sind folgende:<\/p><ul><li>Montag - Freitag: 14 – 18 Uhr<\/li><li>Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen: 10 – 18 Uhr<\/li><\/ul><p>Am 25. Dezember und am 1. Jänner bleibt der Eislaufplatz geschlossen.<\/p><p>Eintritt:<\/p><ul><li>Erwachsene: 5,00 €<\/li><li>Kinder: 4,00 €<\/li><li>Leihgebühr für 1 Paar Schlittschuhe: 2,50 €<\/li><\/ul><p>Telefon: <a href="tel:+393395012931">+39 339 5012931<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.algund.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435335&detailonr=225203142-985">zum Artikel der Gemeinde<\/a>