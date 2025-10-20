<p>Aufgrund der Erntedankprozession sind am Sonntag, 26.10.2025, zwischen 09:45 und 10:45 Uhr folgende Straßen kurzzeitig für den Verkehr gesperrt:<\/p><ul><li>Peter-Thalguter-Straße vom Kirchplatz bis zur Abzweigung Balthasar-Leiter-Straße,<\/li><li>Balthasar-Leiter-Straße,<\/li><li>Steinachstraße von der Abzweigung Balthasar-Leiter-Straße bis zur Abzweigung Alte Landstraße,<\/li><li>Alte Landstraße von der Abzweigung Steinachstraße bis zur Abzweigung Peter-Thalguter-Straße,<\/li><li>Peter-Thalguter-Straße von der Abzweigung Alte Landstraße bis zum Kirchplatz.<\/li><\/ul><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.algund.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435335&detailonr=225688306-985">zum Artikel der Gemeinde<\/a>