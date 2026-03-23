<p>Sicher mit dem Fahrrad unterwegs – sowohl auf dem Schulweg als auch in der Freizeit: Dieses Ziel verfolgt der Schulsprengel Algund gemeinsam mit der Gemeinde. Damit Kinder und Jugendliche einen sicheren Umgang mit dem Fahrrad trainieren können, wurden Anfang März Fahrradsicherheitstrainings organisiert. Insgesamt nahmen 126 SchülerInnen an den Kursen teil.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.algund.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435335&detailonr=225790742-985">zum Artikel der Gemeinde<\/a>