<p>Die Gemeinde Algund bietet Bürgerinnen und Bürgern ab 45 Jahren kostenlose Vorsorgeuntersuchungen zur frühzeitigen Erkennung von Gefäßerkrankungen an.<\/p><p>Bei einer Informationsveranstaltung am 24. November um 18:00 Uhr stellt Dr. Giuseppe Roscia das Angebot vor und gibt Tipps zur Vorbeugung von Herzinfarkt und Schlaganfall.<\/p><p>Der Eintritt ist frei!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.algund.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435335&detailonr=225834714-985">zum Artikel der Gemeinde<\/a>