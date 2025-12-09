<p>Aufgrund verschiedener Feiertage verschieben sich die Sammeltage, wie folgt:<\/p><p><br><\/p><h3>Ersatzsammeltage RESTMÜLL:<\/h3><table summary="noname" style="margin-right: calc(10%); width: 90%;"><thead><tr><th style="width: 55.2508%;">Sammeltag<\/th><th style="width: 44.6245%;">Ersatzsammeltag<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td data-label="Sammeltag" style="width: 55.2508%;">Mittwoch, 06.01.2027 (Heilige drei Könige)<\/td><td data-label="Ersatzsammeltag" style="width: 44.6245%;">Die Sammlung findet trotzdem statt.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><h3><br><\/h3><h3>Ersatzsammeltage BIOMÜLL:<\/h3><table class="width100"><thead><tr><th class="width50">Sammeltag<\/th><th class="width50">Ersatzsammeltag<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td data-label="Sammeltag">Donnerstag, 25.12.2025 (Weihnachten)<\/td><td data-label="Ersatzsammeltag">Samstag, 27.12.2025<\/td><\/tr><tr><td data-label="Sammeltag">Donnerstag, 01.01.2026 (Neujahr)<\/td><td data-label="Ersatzsammeltag">Samstag, 03.01.2026<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><h3><br><\/h3><h3>Ersatzsammeltage BIOMÜLL (nur Betriebe):<\/h3><table class="width100"><thead><tr><th class="width50">Sammeltag<\/th><th class="width50">Ersatzsammeltag<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td data-label="Sammeltag">Montag, 06.04.2026 (Ostermontag)<\/td><td data-label="Ersatzsammeltag">Die Sammlung findet trotzdem statt.<br><\/td><\/tr><tr><td>Montag, 25.05.2026 (Pfingstmontag)<\/td><td>Die Sammlung findet trotzdem statt.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.algund.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435335&detailonr=224594260-985">zum Artikel der Gemeinde<\/a>