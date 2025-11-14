<p>Unter diesem Link finden Sie die nötigen <a href="https:\/\/my.civis.bz.it\/public\/de\/online-einschreibung-kindergarten.htm" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Informationen<\/a>.<\/p><p>Kontaktadressen der Kindergärten von Algund und Forst:<\/p><table class="width100"><thead><tr><th class="width18">Kindergarten<br><\/th><th class="width43">Kontaktdaten<br><\/th><th class="width39">Informationen<br><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td data-label="Kindergarten"><strong>Kindergarten in italienischer Sprache<\/strong><br><\/td><td data-label="Kontaktdaten"><p>Stenizerweg 4<\/p><p><a href="mailto:si_lagundo@scuola.alto-adige.it">si_lagundo@scuola.alto-adige.it<\/a><\/p><p>Tel. 0473\/448465<\/p><\/td><td data-label="Informationen"><p class="align_justify">Um einen Einblick in den Kindergarten zu bekommen, kann dieser in der Zeit zwischen 02. und 14. Dezember (nach Terminvereinbarung) besichtigt werden.<\/p><br><\/td><\/tr><tr><td data-label="Kindergarten"><strong>Deutscher Kindergarten Algund<\/strong><br><\/td><td data-label="Kontaktdaten"><p class="align_justify">Stenizerweg 4<\/p><p class="align_justify"><a href="mailto:kg_algund@schule.suedtirol.it">kg_algund@schule.suedtirol.it<\/a><\/p><p class="align_justify">Tel. 0473\/448568<\/p><\/td><td data-label="Informationen"><p class="align_justify">Um einen Einblick in den Kindergarten zu bekommen, kann dieser mit Terminvereinbarung besichtigt werden.<\/p><br><\/td><\/tr><tr><td data-label="Kindergarten"><p class="align_justify"><strong><strong>Deutscher Kindergarten Forst<\/strong><\/strong><\/p><\/td><td data-label="Kontaktdaten"><p class="align_justify">Brauhausstraße 9<\/p><p class="align_justify"><a href="mailto:kg_forstalgund@schule.suedtirol.it">kg_forstalgund@schule.suedtirol.it<\/a><\/p><p class="align_justify">Tel. 0473\/448498<\/p><br><\/td><td data-label="Informationen"><p class="align_justify">Um einen Einblick in den Kindergarten zu bekommen, kann dieser mit Terminvereinbarung besichtigt werden.<\/p><br><\/td><\/tr><tr><td data-label="Kindergarten"><p class="align_justify"><strong>Waldkindergarten in deutscher Sprache<\/strong><\/p><br><\/td><td data-label="Kontaktdaten"><p class="align_justify">Wasserfallweg in Partschins<\/p><p class="align_justify"><a href="mailto:kg_partschinsWAKIGA@schule.suedtirol.it" title="">kg_partschinsWAKIGA@schule.suedtirol.it<\/a><\/p><p class="align_justify">Tel. 327\/0586268<\/p><\/td><td data-label="Informationen"><p>Informationen zum pädagogischen Konzept finden Sie auf der Homepage<\/p><p><a href="https:\/\/waldkindergartenbirkenwald.com\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https:\/\/waldkindergartenbirkenwald.com\/<\/a>.<\/p><p>Für die Einschreibung in den Waldkindergarten wird ein Vorgespräch angeraten, um Details auch bezüglich Einschreibungsprocedere zu klären, da der Kindergarten in das Einzugsgebiet von Partschins fällt.<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.algund.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435335&detailonr=225203881-985">zum Artikel der Gemeinde<\/a>