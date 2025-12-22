<p>Für die verschiedenen Parkplätze gelten folgende Zugangsvoraussetzungen:<\/p><table class="width100"><thead><tr><th class="width33">Parkplatz \/ Zone<\/th><th class="width49">Zugangsvoraussetzungen für das Jahresabo<\/th><th class="width18">Jahresgebühr<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td data-label="Parkplatz \/ Zone">Ludwig-von-Comini-Straße und Laurinstraße<\/td><td data-label="Zugangsvoraussetzungen für das Jahresabo">Meldeamtlicher Wohnsitz in dieser Zone.<br>Pro Familie wird nur eine Genehmigung ausgestellt.<\/td><td data-label="Jahresgebühr">Euro 360,00<\/td><\/tr><tr><td data-label="Parkplatz \/ Zone">Mair-im-Korn-Straße, Rosengartenstraße und Stenizerweg<\/td><td data-label="Zugangsvoraussetzungen für das Jahresabo">Meldeamtlicher Wohnsitz in dieser Straße.<br>Pro Familie wird nur eine Genehmigung ausgestellt.<\/td><td data-label="Jahresgebühr">Euro 360,00<\/td><\/tr><tr><td data-label="Parkplatz \/ Zone">Kloster Maria Steinach, Etzenrichtstraße, Bahnhofsplatz<\/td><td data-label="Zugangsvoraussetzungen für das Jahresabo">Meldeamtlicher Wohnsitz in dieser Zone.<br>Pro Familie wird nur eine Genehmigung ausgestellt.<\/td><td data-label="Jahresgebühr">Euro 360,00<\/td><\/tr><tr><td data-label="Parkplatz \/ Zone">Tiefgarage Peter-Thalguter-Ost II (in der Josef-Weingartner-Straße)<\/td><td data-label="Zugangsvoraussetzungen für das Jahresabo">Pendler, Arbeiter, Anrainer bzw. Kunde der Geschäfte dieser Zone<\/td><td data-label="Jahresgebühr">Euro 360,00<\/td><\/tr><tr><td>Parkplatz Talstation Seilbahn Saring-Aschbach<\/td><td>Jeder Interessierte<\/td><td>Euro 360,00<\/td><\/tr><tr><td>Parkplatz Vellau<\/td><td>Meldeamtlicher Wohnsitz in dieser Zone.<br>Pro Familie wird nur eine Genehmigung ausgestellt.<\/td><td>Euro 360,00<\/td><\/tr><tr><td>Parkplatz EX-<abbr data-glossar-onr="225353904-985">ANAS<\/abbr> in der Josef-Weingartner-Straße<\/td><td>Meldeamtlicher Wohnsitz in dieser Zone.<br>Pro Familie wird nur eine Genehmigung ausgestellt.<br><\/td><td>Euro 540,00<\/td><\/tr><tr><td data-label="Parkplatz \/ Zone">Tiefgarage Zentrum (Kirchplatz)<\/td><td data-label="Zugangsvoraussetzungen für das Jahresabo">Jeder Interessierte<\/td><td data-label="Jahresgebühr">Euro 720,00<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p>Des weiteren gelten folgende Regeln:<\/p><ul><li>Die Zuteilung der Parkgenehmigungen erfolgt aufgrund der eingelangten Gesuche und nur so lange Stellplätze verfügbar sind.<\/li><li>Die Einzahlung der Jahresgebühr muss über die Plattform pagoPA erfolgen. Den Zugangsberechtigten wird daher eine entsprechende Einzahlungsaufforderung übermittelt.<\/li><li>Die Ausstellung der Parkgenehmigung erfolgt erst nach Einzahlung der Jahresgebühr über pagoPA.<\/li><\/ul><p>Es wird darauf hingewiesen, dass die Parkgenehmigungen kein Anrecht auf die Verfügbarkeit einer freien Abstellfläche in der betreffenden Straße\/Zone darstellen.<\/p><p>Das Gesuchsformular ist unter nachfolgendem Link verfügbar:<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.algund.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435335&detailonr=225504284-985">zum Artikel der Gemeinde<\/a>