<p>Es wird mitgeteilt, dass in der Laurinstraße und im Ludwig-Von-Comini-Weg ab Montag, 19.10.2026, der RESTMÜLL immer am MONTAG und nicht mehr am Mittwoch abgeholt wird.<\/p><p>Die Sammlung vom Biomüll bleibt unverändert.<\/p><p>Diese Änderung gilt bis Ende der Bauarbeiten in der Laurinstraße durch die Gemeinde Meran.<\/p><p>Wir danken für Ihr Verständnis!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.algund.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435335&detailonr=225830088-985">zum Artikel der Gemeinde<\/a>