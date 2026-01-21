<p>Die Beratung und die Leistungen im Bereich Sachwalterschaft werden auch weiterhin dezentral in den verschiedenen Bezirken Südtirols angeboten.<\/p><p>Im Zeitraum 01.01.2026 – 31.12.2026 wird dieser Dienst vom Verein für die Sachwalterschaft erbracht. Der zwischen dem Südtiroler Gemeindenverband und dem Verein für die Sachwalterschaft abgeschlossene Vertrag sieht für Bürger eine kostenfreie Erstberatung seitens des genannten Vereins an den Sprengelsitzen in Schlanders, Neumarkt, St. Ulrich, Brixen und Bruneck vor.<\/p><p>Auf Wunsch (kostenpflichtige Leistung) unterstützt der Verein die interessierten Bürger außerdem im Zuge der einzelnen Verfahrensschritte bis hin zur Ernennung des Sachwalters.<\/p><p>Der Verein hat seinen Sitz in Bozen, Siegesplatz Nr.48.<\/p><p>Die Öffnungszeiten des Büros in Bozen sind folgende:<\/p><table class="width100"><thead><tr><th class="width33">Tag<br><\/th><th class="width33">Vormittag<br><\/th><th class="width33">Nachmittag<br><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td data-label="Tag">Montag bis Donnerstag<br><\/td><td data-label="Vormittag">10:00 - 13:00 Uhr<br><\/td><td data-label="Nachmittag">14:30 - 17:00 Uhr<br><\/td><\/tr><tr><td data-label="Tag">Freitag<br><\/td><td data-label="Vormittag">10:00 - 13:00 Uhr<br><\/td><td data-label="Nachmittag">Geschlossen<br><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><p>Beratungen finden auch im Sozialsprengel in Schlanders, Hauptstraße Nr.134, statt. Die Öffnungszeiten können dem beiliegenden Informationsblatt entnommen werden.<\/p><p>Die Terminvereinbarung erfolgt über den Verein für die Sachwalterschaft, Siegesplatz 48, Bozen, Tel. 0471 188 22 32 - <a data-fr-linked="true" href="mailto:info@sachwalter.bz.it..bz">info@sachwalter.bz.it<\/a>.<\/p><p>Weitere Informationen zu den angebotenen Diensten können dem Informationsblatt entnommen werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.algund.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435335&detailonr=225253483-985">zum Artikel der Gemeinde<\/a>