<p>Es wird mitgeteilt, dass die Seilbahn Saring-Aschbach an folgenden Tagen geschlossen bleibt:<\/p><ul><li>Dienstag, 17.11.2026: ganztägig wegen Wartungsarbeiten.<\/li><li>Samstag, 21.11.2026: ab 14:00 Uhr wegen einer Rettungsübung.<\/li><\/ul><p>Weitere Informationen zur <a href="https:\/\/www.gemeinde.algund.bz.it\/system\/web\/gelbeseite.aspx?detailonr=217685694" title="Schwebebahn Aschbach">Seilbahn Saring-Aschbach<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.algund.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219435335&detailonr=225768329-985">zum Artikel der Gemeinde<\/a>