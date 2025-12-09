<p>Liebe Familien,<\/p><p>die Einschreibungen in den Kindergarten Andrian für das Kindergartenjahr 2026\/27 finden vom <strong>08. bis 16.Jänner online<\/strong> unter dem Link <a href="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=https%3A%2F%2Fmy.civis.bz.it%2Fpublic&e=19869936&h=a6056f8e&f=y&p=y" target="_blank" title="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=https%3A%2F%2Fmy.civis.bz.it%2Fpublic&e=19869936&h=a6056f8e&f=y&p=y">https:\/\/my.civis.bz.it\/public<\/a>: Online-Einschreibung-Kindergarten 2026\/27 statt.<\/p><p>Der Zugriff auf diesen Online-Dienst erfolgt entweder mit <strong>SPID<\/strong>, <strong>CIE<\/strong> oder mit <strong>aktivierter Bürgerkarte<\/strong>.<\/p><p>Eingeschrieben werden können alle Kinder, die innerhalb Dezember 2026 das dritte Lebensjahr vollenden und die Bestimmungen zur Impfpflicht erfüllen.<\/p><p>Auch jene Kinder, die bereits den Kindergarten besuchen, müssen neu eingeschrieben werden.<\/p><p>Das Angebot der verlängerten Öffnungszeit am Nachmittag übernimmt auch heuer wieder die Sozialgenossenschaft "Rumpelstilzchen"( Keep Moving): <a data-fr-linked="true" href="mailto:office.keepmoving@gmail.com">office.keepmoving@gmail.com<\/a>.<\/p><p>Mit freundlichen Grüßen<\/p><p>Das Kindergartenteam Andrian<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.andrian.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219367173&detailonr=225497464-1002">zum Artikel der Gemeinde<\/a>