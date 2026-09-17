<p>Die Hausärztin Eleonora Paroni befindet sich vom <strong>17. September 2026 bis zum 4. März 2027 in Mutterschaft<\/strong>. Bis zum 3. November wird sie von <strong>Dr. Antonio Gallicchio<\/strong> vertreten, der die bisherigen Ordinationszeiten übernimmt. Er ist unter der gewohnten Telefonnummer der Ordination <strong>351 329 1556<\/strong> erreichbar.<\/p><p>Während dieses Vertretungszeitraums können Rezepte für chronische Therapien ausschließlich in der ersten halben Stunde nach der Praxisöffnung eingeholt werden. Rezepte können auch per E-Mail unter gallicchio@libero.it angefordert werden. Diesbezügliche Anfragen per Telefon oder WhatsApp werden nicht bearbeitet. <\/p><p>Im Warteraum nehmen die Patienten und Patientinnen eine Nummer und werden dann in der Reihenfolge aufgerufen. Pro Patient nimmt sich der Arzt <abbr data-glossar-onr="225267131-987">ca.<\/abbr> 15 Minuten Zeit. Telefonisch werden keine Termine vereinbart. Für die Besprechung von Befunden oder Laboruntersuchungen ist eine persönliche Visite erforderlich. Befunde oder Untersuchungsergebnisse, die per E-Mail oder WhatsApp übermittelt werden, werden daher nicht bearbeitet. Mitteilungen oder Anfragen zu Krankheitsbescheinigungen können telefonisch ausschließlich während der letzten 30 Minuten der Ordinationszeit erfolgen.<\/p><p>Vom 4. November bis zum 6. Dezember wird eine weitere Vertretung die Ordination übernehmen, bevor dann bis zur Rückkehr von Dr. Paroni ihre Kollegin Dr. Chiara Mazzi die Vertretung übernimmt. <\/p><p>Dr. Paroni bedankt sich für das Verständnis.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.andrian.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219367173&detailonr=225824359-1002">zum Artikel der Gemeinde<\/a>