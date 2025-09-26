<p>Aufgrund des Rosarifestes am Samstag, 04.Oktober 2025 ordnet der Bürgermeister folgende Schließungen an:<\/p><p style="text-align: center;"><strong>1. Straßensperrung<\/strong><\/p><p style="text-align: left;">der Dorfstraße in Kollmann zwischen Gasthof „Stern“ und „Bar Oberweger“ am Samstag, 04. Oktober 2025, von 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr<\/p><p style="text-align: left;"><br><\/p><p style="text-align: center;"><strong>2. Parkverbot<\/strong><\/p><p>vom Gasthof „Stern“ und „Unterweger“ bis zur Metzgerei Trockner am Samstag, 04. Oktober 2025, von 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr<\/p><p><br><\/p>