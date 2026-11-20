<p><img src="https:\/\/newspool.gem2go.page\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=995848&mode=T&width=800&height=800&t=1793692018" class="fr-fir fr-dii width40" alt="fundinfo.it - Dein Fundbüro" data-lightbox="true">Schlüssel, Geldtasche, Rucksack oder Handy verloren? Mit der neuen Fundamtssoftware und dem rundum erneuerten Bürgerportal wird die Suche nach verlorenen Gegenständen in Südtirol einfacher.<\/p><p><strong>In nur etwa 3 Minuten<\/strong> können Sie online eine <strong>Verlustmeldung<\/strong> erstellen und direkt prüfen, ob ein passender Gegenstand bereits gefunden wurde. Ist noch kein Treffer vorhanden, bleibt Ihre Verlustmeldung gespeichert und wird bei später erfassten Fundsachen berücksichtigt. <strong>Das Fundbüro kann Sie<\/strong> bei einer passenden Übereinstimmung <strong>direkt kontaktieren<\/strong>.<\/p><p>Wenn Sie Ihre Verlustmeldung mit einem Passwort erstellt haben, können Sie diese jederzeit wieder aufrufen und erneut prüfen, ob inzwischen ein passender Gegenstand gefunden wurde.<\/p><p>Das erleichtert auch die Suche nach Gegenständen, die unterwegs oder in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bussen und Zügen verloren wurden.<\/p><p><strong>Jetzt 3 Minuten investieren<\/strong> und Verlust melden: <a href="https:\/\/www.fundinfo.it" title="externer Link fundinfo.it">Fundinfo.it<\/a> oder <a href="https:\/\/www.oggettitrovati.it" title="externer Link oggettitrovati.it">Oggettitrovati.it<\/a> <\/p><p>Das Portal ist in Deutsch, Italienisch und Englisch verfügbar.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.branzoll.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219895928&detailonr=225834711-853">zum Artikel der Gemeinde<\/a>