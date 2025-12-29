<p><br>Die Gemeindeverwaltung von Branzoll erstellt im Sinne des Artikels 92 des Kodex der örtlichen Körperschaften der autonomen Region Trentino-Südtirol – Regionalgesetz vom 3. Mai 2018, Nr. 2 eine Rangordnung nach Titeln und Auswahltest zur Aufnahme mittels befristetem Arbeitsvertrag eines\/r Verwaltungsassistenten\/in - VI. Funktionsebene.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.branzoll.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219895928&detailonr=225779151-853">zum Artikel der Gemeinde<\/a>