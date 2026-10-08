<p dir="ltr">Es wird mitgeteilt, dass vom 12.10.2026 bis zum 31.12.2026 die Verkehrsführung entlang der Staatsstraße SS 12 geändert wird, um die Fertigstellung der Arbeiten am Tunnel im Hinblick auf dessen Öffnung für den Fahrzeugverkehr zu ermöglichen.<\/p><p dir="ltr">Für weitere Informationen wird auf die beigefügte Verordnung verwiesen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.branzoll.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=219895928&detailonr=225828064-853">zum Artikel der Gemeinde<\/a>