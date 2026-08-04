<p>Im Sinne des geltenden Landerraumordnungsgesetzes Nr. 9\/2018 wird bekanntgegeben, dass mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 284 vom 16.07.2026 folgendes Verfahren eingeleitet wurde: <\/p><p><br><\/p><p><a href="https:\/\/natur-raum.provinz.bz.it\/de\/hinterlegung-akten-raumplanung\/detail?ongoing=1&depid=31671">Einleitung des Verfahrens zur Überarbeitung des Durchführungsplanes in Ausserpflersch für die Wohnbauzone "St. Anton - Gattern", Antragsteller: Gemeinde Brenner - 1. Maßnahme<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.brenner.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218663211&detailonr=225816167-909">zum Artikel der Gemeinde<\/a>