<p>Am 29. Juli 2026 um 19:30 Uhr findet im Vereinshaus Innerpflersch <\/p><p>eine Bürgerversammlung zur Projektpräsentation & Diskussion des Projektes: Verbauung Kogbach\/St. Anton statt. <\/p><p><br><\/p><p>Mit:<\/p><p>Unterweger Klaus - Direktot Agentur Bevölkerungsschutz<\/p><p>Walder Philipp - Amtsdirektor Lawinenverbauung Nord<\/p><p>Bürgermeister - Martin Alber<\/p><p><br><\/p><p>Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zur Veranstaltung eingeladen.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.brenner.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218663211&detailonr=225814196-909">zum Artikel der Gemeinde<\/a>