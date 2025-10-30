<p>Die Bezirksgemeinschaft Wipptal hat in Zusammenarbeit mit den sechs Gemeinden des Bezirks ein Netzwerk von Beratungsstellen geschaffen, das digitale Grundkompetenzen fördert und den Bürgern erklärt, wie sie beispielsweise die digitale Identität (SPID), die elektronische Identitätskarte (CIE), die digitale Unterschrift und öffentliche Online-Dienste sowie weitere digitale Anwendungen in ihrem Alltag nutzen können. In den Wipptaler Gemeinden kann der Service ab dem 05.08.2024 zu folgenden Uhrzeiten in Anspruch genommen werden:<\/p><ul type="disc"><li>Gemeinde Pfitsch, Wiesen 110 – Montag von 16.00 bis 17.30 Uhr<\/li><li>Gemeinde Ratschings, Stange 1 – Dienstag von 10.30 bis 12.30 Uhr<\/li><li>Gemeinde Brenner, Ibsenplatz 2 – Mittwoch von 16.00 bis 17.45 Uhr<\/li><li>Gemeinde Sterzing – Bürgerbüro, Neustadt 21 – Montag von 18.00 bis 19.30 Uhr<\/li><li>Gemeinde Freienfeld, Rathausplatz 1 – Donnerstag von 09.00 bis 11.00 Uhr<\/li><li>Gemeinde Franzensfeste, Rathausplatz – Donnerstag von 11.30 bis 12.30 Uhr<\/li><\/ul><p> <\/p><p>Die Beratung kann unter <a href="https:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/e\/1FAIpQLSfLFjr7YqGY0nloT7hg80Mbe7Q-3pHDZAfclNWbh31zWaegKg\/viewform" title="https:\/\/urlsand.esvalabs.com\/?u=http%3A%2F%2Fwww.advstudio.it%2Fdigipoint&e=19869936&h=6cc7d268&f=y&p=y">www.advstudio.it\/digipoint<\/a> <a href="https:\/\/docs.google.com\/forms\/d\/e\/1FAIpQLSfLFjr7YqGY0nloT7hg80Mbe7Q-3pHDZAfclNWbh31zWaegKg\/viewform"><\/a> auch online vorgemerkt werden.<\/p><p><br>Die Beratung kann auch telefonisch über die jeweilige Gemeinde reserviert werden.<\/p><p> <\/p><p>Das Projekt ist Teil des Projektes DIGI POINT SÜDTIROL im Rahmen der PNRR- Investitionsmaßnahme 1.7.2 Netzwerk für digitale Unterstützungsdienste finanziert von der Europäischen Union „Next Generation EU“ – Italia Domani – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza der Abteilung Informationstechnik der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.brenner.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218663211&detailonr=225678486-909">zum Artikel der Gemeinde<\/a>