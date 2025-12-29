<p>Bürgerversammlung \/ Gemeindeentwicklungsprogramm<\/p><p>Am 08.01.2026 um 19:30 Uhr, im Gemeindesaal von Gossensaß findet die Präsentation des Gemeindeentwicklungsprogramms und <\/p><p>Der Ist-Zustandsanalyse statt. <a href="https:\/\/www.gemeinde.brenner.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225779202-909&sprache=1">Siehe Flyer<\/a><\/p><p>Alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Brenner sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.brenner.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218663211&detailonr=225779205-909">zum Artikel der Gemeinde<\/a>