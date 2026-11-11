<section><p>Die Gemeinde teilt mit, dass bzgl. der sog. „Carta dedicata a te“ (= „Für Sie bestimmte Karte“) die <a href="https:\/\/www.gemeinde.brenner.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225833262-909&sprache=1" data-detailonr="225833262">Liste der Begünstigten<\/a> der Karte an der Amtstafel veröffentlicht und einsehbar ist, wo man also, unter Bezugnahme auf die eigene ISEE-Protokollnummer (zu verwendendes Kriterium laut den offiziellen FAQs um die Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten), nachsehen kann, ob man zu den Begünstigten gehört oder nicht.<\/p><\/section><section><br><\/section><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.brenner.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218663211&detailonr=225833272-909">zum Artikel der Gemeinde<\/a>