<p>Der Gemeindearzt, Dr. Baccanelli Massimiliano ist vom <strong>17.07.26 bis 31.07.2026<\/strong> abwesend.<\/p><p>Vertretung durch: <\/p><p><a href="https:\/\/www.sterzing.eu\/de\/Stefani_Pietro_1" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Dr. Stefani Pietro<\/a> <a href="tel:+390472760628">+39 0472 760628<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.sterzing.eu\/de\/Bandierini_Alberto_2" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Dr. Alberto Bandierini<\/a> <a href="tel:+390472764144">+39 0472 764144<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.sterzing.eu\/de\/Veliu_Sonila_3" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Dr. Veliu Sonila<\/a> <a href="tel:+393496732243">+39 349 673 2243<\/a><\/p><p><a href="https:\/\/www.sterzing.eu\/de\/Veliu_Sonila"><\/a><a href="tel:+393496732243"><\/a><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.brenner.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218663211&detailonr=225814258-909">zum Artikel der Gemeinde<\/a>