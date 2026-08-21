<p>Die neue Kartonpresse im Bereich <strong>Mittelpflersch<\/strong> wurde in Betrieb genommen.<\/p><p><strong>Die Anlage steht den Bewohnern der Hausnummern 70 bis 126 zur Verfügung.<\/strong><\/p><p>Für die Benutzung der Presse ist eine <strong>persönliche Chipkarte<\/strong> erforderlich. In den nächsten Tagen wird ein Gemeindearbeiter die Chipkarte direkt zu Ihnen nach Hause bringen.<\/p><p>Sollten Sie bei der Zustellung nicht zu Hause sein, können Sie die Chipkarte <strong>ab dem 1. September 2026 im Steueramt der Gemeinde Brenner<\/strong> während der Amtszeiten (Freitag ausgeschlossen) abholen.<\/p><p>Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit.<\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.brenner.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1558963&mode=T&width=640&height=480&t=1787314502&crop=0_0_0_0" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Bedienung"><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.brenner.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218663211&detailonr=225818983-909">zum Artikel der Gemeinde<\/a>