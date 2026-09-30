<div data-bfc="" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-ved="2ahUKEwj-6Jqv8JOXAxXT3AIHHdSlN-AQi4wTegoIAggACAAIExAA" data-hveid="CAIIAAgACBMQAA" data-complete="true" data-copy-service-computed-=""><div data-bfc="" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-ved="2ahUKEwj-6Jqv8JOXAxXT3AIHHdSlN-AQi4wTegoIAggACAAIExAA" data-hveid="CAIIAAgACBMQAA" data-complete="true" data-copy-service-computed-=""><div data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAIIAAgACBMQAQ" data-complete="true" data-copy-service-computed-="">Wir informieren die Bürgerinnen und Bürger, dass ab dem <strong data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-="">01.10.2026<\/strong> für die Ämter der Gemeinde <strong data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-="">Brenner<\/strong> folgende neue Öffnungszeiten gelten:<\/div><p><br><\/p><div data-bfc="" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-ved="2ahUKEwj-6Jqv8JOXAxXT3AIHHdSlN-AQi4wTegoIAggACAAIFBAB" data-hveid="CAIIAAgACBQQAQ" data-complete="true" data-copy-service-computed-=""><ul><li data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAIIAAgACBQQAg" data-complete="true" data-copy-service-computed-=""><span data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-=""><strong data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-="">Montag:<\/strong> 07:45 – 12:30 <\/span><\/li><\/ul><\/div><div data-bfc="" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-ved="2ahUKEwj-6Jqv8JOXAxXT3AIHHdSlN-AQi4wTegoIAggACAAIFBAD" data-hveid="CAIIAAgACBQQAw" data-complete="true" data-copy-service-computed-=""><ul><li data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAIIAAgACBQQBA" data-complete="true" data-copy-service-computed-=""><span data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-=""><strong data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-="">Dienstag:<\/strong> <span data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-="">07:45 – 12:30<\/span><\/span><\/li><\/ul><\/div><div data-bfc="" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-ved="2ahUKEwj-6Jqv8JOXAxXT3AIHHdSlN-AQi4wTegoIAggACAAIFBAF" data-hveid="CAIIAAgACBQQBQ" data-complete="true" data-copy-service-computed-=""><ul><li data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAIIAAgACBQQBg" data-complete="true" data-copy-service-computed-=""><span data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-=""><strong data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-="">Mittwoch: <\/strong><span data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-="">07:45 – 12:30 und 14:30 - 17:00<\/span><\/span><\/li><\/ul><\/div><div data-bfc="" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-ved="2ahUKEwj-6Jqv8JOXAxXT3AIHHdSlN-AQi4wTegoIAggACAAIFBAH" data-hveid="CAIIAAgACBQQBw" data-complete="true" data-copy-service-computed-=""><ul><li data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAIIAAgACBQQCA" data-complete="true" data-copy-service-computed-=""><span data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-=""><strong data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-="">Donnerstag: <\/strong><span data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-="">07:45 – 12:30<\/span><\/span><\/li><\/ul><\/div><div data-bfc="" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-ved="2ahUKEwj-6Jqv8JOXAxXT3AIHHdSlN-AQi4wTegoIAggACAAIFBAJ" data-hveid="CAIIAAgACBQQCQ" data-complete="true" data-copy-service-computed-=""><ul><li data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAIIAAgACBQQCg" data-complete="true" data-copy-service-computed-=""><span data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-=""><strong data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-="">Freitag:<\/strong> <span data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-="">07:45 – 12:30<\/span><\/span><\/li><\/ul><\/div><div data-bfc="" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-ved="2ahUKEwj-6Jqv8JOXAxXT3AIHHdSlN-AQi4wTegoIAggACAAIFBAL" data-hveid="CAIIAAgACBQQCw" data-complete="true" data-copy-service-computed-=""><ul><li data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-hveid="CAIIAAgACBQQDA" data-complete="true" data-copy-service-computed-=""><span data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-=""><strong data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-="">Samstag:<\/strong> Geschlossen<\/span><\/li><\/ul><\/div><\/div><div data-bfc="" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-ved="2ahUKEwj-6Jqv8JOXAxXT3AIHHdSlN-AQi4wTegoIAggACAAIFBAB" data-hveid="CAIIAAgACBQQAQ" data-complete="true" data-copy-service-computed-=""><p><span data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-=""><\/span><\/p><\/div><div data-bfc="" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-ved="2ahUKEwj-6Jqv8JOXAxXT3AIHHdSlN-AQi4wTegoIAggACAAIFBAL" data-hveid="CAIIAAgACBQQCw" data-complete="true" data-copy-service-computed-=""><p><span data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-=""><\/span><span data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-=""><\/span><span data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-=""><\/span><span data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-=""><\/span><span data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-=""><\/span><span data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-complete="true" data-copy-service-computed-=""><\/span><\/p><\/div><div data-bfc="" data-sfc-cp="" data-sfc-root="ep" data-ved="2ahUKEwj-6Jqv8JOXAxXT3AIHHdSlN-AQi4wTegoIAggACAAIFhAA" data-hveid="CAIIAAgACBYQAA" data-complete="true" data-copy-service-computed-=""><p><br><\/p><\/div><\/div><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.brenner.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218663211&detailonr=225826619-909">zum Artikel der Gemeinde<\/a>