<p><strong>Online-Einschreibung<\/strong><\/p><p><strong>Schulausspeisung<\/strong><\/p><p><strong>Schuljahr 2026\/27<\/strong><\/p><p> <\/p><p><strong>vom 1. Mai bis 15. Juni 2026<\/strong><\/p><p> <\/p><p>Vom Dienst ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen der deutschsprachigen Grundschule Gossensaß und Innerpflersch.<\/p><p> <\/p><p><strong>Hier gehts zur Einschreibungsseite<\/strong><\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeindebrenner.eu\/de\/Dienste\/Schule_und_Bildung\/Schulmensa_-_Einschreibung">https:\/\/www.gemeindebrenner.eu\/de\/Dienste\/Schule_und_Bildung\/Schulmensa_-_Einschreibung<\/a><\/p><p> <\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.brenner.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225798270-909&sprache=1"><strong>Hier finden Sie alle nützlichen Informationen<\/strong><\/a><strong> <\/strong><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.brenner.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=218663211&detailonr=225798290-909">zum Artikel der Gemeinde<\/a>